Dionisi: “Abbiamo vinto in casa di Juve Inter e Milan? Siamo felici, ora serve continuità”

Alessio Dionisi ha commentato a DAZN l’impresa del Sassuolo in casa dell’Inter. “Se mi avessero detto tre punti a Torino contro la Juve e sei a San Siro? Probabilmente non ci avremmo creduto, ma la nostra intenzione era giocarcela. Abbiamo creato tanto, abbiamo concesso, ma sapevamo di avere giocatori di qualità. I miei top player? L’unico che ha dimostrato è Domenico Berardi, gli altri sono all’inizio del percorso. Ma avendo dei giovani con un grande potenziale cerchiamo di sfruttarli e loro sono bravi a mettersi a disposizione. Abbiamo qualità e caratteristiche per ripartire, dobbiamo sfruttarle. Noi pnsiamo di giocarcela sempre alla pari con squadre anche più importanti di noi, non vogliamo snaturarci anche se magari, com’è successo oggi, dobbiamo modificare il sistema di gioco. Se lavoriamo di squadra, ce lo possiamo permettere. Dalla stagione ‘55-‘56 nessuno ha vinto in casa di Juve, Milan e Inter? È la vittoria di tutti, i numeri li lasciamo agli altri, anche se questa cosa rimarrà nella storia e siamo felici per la società. Chiedo di più a Traoré perché se lui riceve spalle alla porta non determina, questo non lo deve mai fare perché poi deve correre all’indietro: così lo stimolo a fare sempre meglio per non accontentarsi, ha un potenziale enorme e non lo ha espresso con continuità”.

Foto: Twitter Sassuolo