Dionisi: “Abbiamo iniziato un nuovo percorso. Obiettivi? Sono a lunga scadenza”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato a margine di un evento, analizzando l’inizio con i neroverdi e di quale possa essere l’obiettivo del club emiliano.

Queste le sue parole: “Abbiamo iniziato un percorso nuovo, sappiamo che è un percorso di crescita, per me al primo anno di Serie A, per tanti giovani in rampa di lancio e per la società. C’è un allenatore nuovo, ci dobbiamo conoscere. Difficoltà ce ne saranno, abbiamo dimostrato di poterle superare con la qualità e la volontà e vogliamo andare avanti così. Siamo sulla buona strada. Obiettivo? Sappiamo qual è il nostro obiettivo, è a lunga scadenza non a breve scadenza. Credo che questa società ambisca a qualcosa di importante ma che prima di tutto, pensa ad arrivare il prima possibile a 40 punti. Lo era anche con de Zerbi in passato. Prima arriviamo a quell’obiettivo, poi ne proveremo a raggiungere atri”.

Foto: Twitter Sassuolo