Dionisi: “Abbiamo battuto la squadra più in forma insieme al Napoli. Sassuolo realtà importante ma atipica”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo ha commentato la vittoria contro l’Atalanta.

Queste le sue parole a Dazn: “Ovvio che partite così fanno bene, come le due precedenti, perché c’è stata una squadra in campo, parlo della mia. I ragazzi si sono aiutati in campo, hanno fatto tutto quello che potevano. Abbiamo sofferto nel finale perché loro hanno provato tutto, erano la squadra più in forma con il Napoli. Poi abbiamo sfruttato la superiorità numerica e fortunatamente siamo riusciti ad andare in vantaggio e a gestirla. Siamo contenti perché tutto torna. Bisogna avere equilibrio nei momenti negativi e mantenerlo nei momenti positivi. Abbiamo 23 punti, abbiamo giocato 2 partite del girone di ritorno. Dobbiamo continuare così”.

Sulla realtà: “Non vorrei essere frainteso, perché sembra che chi è andato non volesse più giocare. I giocatori per fare bene devono avere motivazioni forti. La nostra è una realtà importante ma atipica. Alcuni vivono a Sassuolo e a Modena, ci alleniamo a Sassuolo e giochiamo a Reggio Emilia, siamo la realtà più piccola della Serie A, devi alimentare da solo le motivazioni, se questa fiammella si spegne poi devi intervenire. Non è facile perché poi devi rinunciare a giocatori molto bravi ma nelle ultime tre partite il merito va alla squadra, e vorrei parlare di Gruppo, con la G maiuscola, se continuiamo a fare così può fare la differenza”.

Foto: twitter Sassuolo