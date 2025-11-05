Diomande: “Siamo delusi, la Roma è una grande squadra ma vogliamo batterla”

05/11/2025 | 16:19:01

Il giocatore dei Rangers, Mohammed Diomande, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma: “Siamo tutti delusi come squadra, ma abbiamo tanti impegni davanti e dobbiamo arrivarci positivi e cercheremo di affrontare anche questa sfida. Non abbiamo iniziato bene il nostro cammino europeo, ma vogliamo dimostrare ai tifosi che possiamo fare meglio. Abbiamo avuto due allenatori in tre partite e non è il massimo per una squadra. Abbiamo ancora cinque partite e vogliamo vincere. Vogliamo vincere ogni partita che giochiamo, Roma è una grande squadra, ma dobbiamo cominciare al meglio la partita, poi vedremo cosa succederà. Il nuovo mister vuole giocare in modo offensivo, ma è importante anche difendere bene. Contro il Celtic eravamo in dieci e non avevamo niente da perdere, volevamo vincere, abbiamo avuto delle occasioni, ma non abbiamo vinto purtroppo”.

foto x rangers