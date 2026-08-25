Diomandé si presenta al Real Madrid: “Tutti sognano questo club, darò l’anima”

25/08/2026 | 20:48:19

A Real Madrid TV ha parlato uno dei nuovi gioielli dei Blancos, Yan Diomandé.

Le parole di presentazione del giocatore: “Sono orgoglioso perché questo è il club più grande. Oggi tutto il mondo sogna di giocare per il Real Madrid, io darò tutto. Essere allenato dal miglior tecnico del mondo e condividere lo spogliatoio con i migliori giocatori è incredibile. Inoltre, vedere tutti questi trofei ti emoziona e ti fa venire voglia di vincerne un altro. Obiettivi? È molto emozionante competere nella Liga e nella Champions League per vincerle. Quindi, perché non iniziare proprio quest’anno?”

Foto: X Real Madrid