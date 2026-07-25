Diomande, perché può essere uno scatto Real

25/07/2026 | 12:10:38

Yan Diomande sta infiammando questi giorni di mercato. Sembrava una trattativa molto concreta con il Paris Saint-Germain per l’esterno ivoriano classe 2006, ma l’inserimento di ieri del Real Madrid (anticipato da The Athletic) può fare la differenza. Il club di Florentino garantisce al Lipsia una cifra per il cartellino tra 110 e 120 milioni, il particolare che probabilmente farà la differenza. Per Diomande un’estate particolare, prima del PSG ci aveva provato con forza il Liverpool. Ora può essere uno scatto Real…

Foto: Sito Bundesliga