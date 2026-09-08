Diogo Leite: “Sapevo dell’interesse della Lazio da marzo, ho rifiutato altri club per venire qui”

08/09/2026 | 15:35:51

Diogo Leite ha parlato ai canali ufficiali della Lazio: “Oggi è un giorno speciale per me. Volevo venire alla Lazio e finalmente questo giorno è arrivato. Sono felice di indossare questa maglia, soni un grande club con tanta storia. Non vedo l’ora di iniziare. Ho già guardato tante volte la Serie A, mi aspetto di imparare molto, è molto tattico e può far crescere i difensori. Un campionato diverso, ma con grande competitività. Mi aspetto di crescere ancora e raggiungere la miglior condizione. Già da marzo sapevo dell’interesse della Lazio. Ero interessato a questa proposta, ho rifiutato altri club perché volevo venire qui. Finalmente questo momento è arrivato. Naturalmente ho parlato con Doekhi, è stato impostante per la mia scelta. Voglio arrivare alla mia migliore condizione. Credo che questo club sia perfetto per me e questo campionato è giusto per le mie caratteristiche. Il mio obiettivo personale? Aiutare la squadra, giocare il più possibile e contribuire al raggiungimento degli obiettivi”.

foto x lazio