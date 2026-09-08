Diogo Leite alla Lazio: sorpresa di venerdì, ora anche ufficiale
08/09/2026 | 13:49:22
Diogo Leite alla Lazio: la nostra esclusiva di venerdì scorso va in porto, ribadendo quanto vi avevamo svelato nei mesi precedenti. Adesso c’è l’annuncio del club biancoceleste, anche in questo caso ribaditi i dettagli (sempre di venerdì scorso) dell’accordo: biennale con opzione per altre due stagioni. Diogo Leite ufficiale, conferme totali e nessuna sorpresa: un altro difensore centrale per Gattuso.
Foto: sito ufficiale Lazio