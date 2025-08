Liverpool e Athletic ricordano Diogo Jota: il commovente tributo

Emozioni forti, indescrivibili, accompagnano il minuto 20 della partita amichevole tra Liverpool e Athletic Bilbao. Un’attesa densa di ricordi, e carica di significato, ha preceduto quel preciso momento ad Anfield, dove il pubblico presente ha dedicato un lungo applauso in memoria di Diogo Jota. Un gesto, un tributo, che non ha bisogno di troppe parole.

Parole che, al contrario, il tecnico dei Reds, Arne Slot, ha pronunciato ai tifosi:

“Buon pomeriggio e benvenuti alla nostra doppia prima amichevole prestagionale contro l’Athletic Club. Sarà bello tornare ad Anfield per la prima volta da quando abbiamo alzato il trofeo della Premier League lo scorso maggio, e non vediamo l’ora che quel momento arrivi. Naturalmente, sappiamo che questa sarà anche un’occasione emozionante, essendo la prima volta che giochiamo in casa da quando abbiamo perso Diogo. So che volete esprimere il vostro tributo prima, durante e dopo le partite e so che sentiremo la sua canzone risuonare per tutta la serata. È stato un periodo difficile per chiunque sia connesso al club, ma specialmente per la famiglia di Diogo, sua moglie, i suoi figli e i suoi amici. Non possiamo immaginare il dolore che stanno vivendo e il club continuerà a dare loro tutto il supporto per poter andare avanti. Lo porteremo sempre con noi nei nostri cuori e nei nostri pensieri, ovunque andremo. La morte di Diogo ha avuto un impatto su tutti noi, ma ciò che è stato veramente importante è stato l’amore e l’affetto mostrato dal mondo del calcio, in particolare, naturalmente, dalla community del Liverpool. Ad Anfield, all’AXA Training Centre, a Preston North End e nel nostro recente tour a Hong Kong e Giappone, abbiamo veramente percepito cosa Diogo significasse per tutti, e come i tifosi siano insieme per lui”.

Foto: Instagram Liverpool