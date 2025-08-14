Chelsea cuore d’oro: donerà parte dei bonus del Mondiale per Club alla famiglia di Diogo Jota

14/08/2025 | 10:55:10

“A volte la vita è troppo crudele”: pronunciava queste parole non troppo tempo da David de Gea per ricordare la scomparsa di Diogo Jota. La morte di Diogo e Andre Silva ha sconvolto il mondo del calcio. Nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2025, i due hanno perso la vita in un incidente stradale al chilometro 65 della superstrada A-52 delle Rias Bajas, Cernadilla, mentre viaggiavano in auto per raggiungere un traghetto diretto verso l’Inghilterra. In merito ciò, il Chelsea ha deciso recentemente di donare, stando a quanto riferito da The Athletic, parte dei bonus destinati ai giocatori della Coppa del Mondo per Club alla famiglia Jota. Un gesto simbolico di grande valore che non passerà di certo indisturbato.

Foto: Instagram Diogo Jota