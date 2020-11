Diogo Jota, 45 milioni di felicità per entrare nella storia del Liverpool

Diogo Jota è stato il grande protagonista di Atalanta-Liverpool. Una tripletta anche per entrare nella storia dei Reds, è il quinto ad aver segnato tre gol dopo Benayoun, Owen, Mané e Coutinho. Classe 1996, il portoghese vice di Ronaldo è uno degli ultimi arrivati in casa Liverpool, operazione concretizzata lo scorso settembre, per 45 milioni, una richiesta precisa di Klopp.

Alle spalle il Porto e soprattutto il Wolverhampton dove, con la benedizione di Espirito Santo, è cresciuto tanto al punto da entrare nel mirino dei Reds. Contro lo Sheffield il talentuoso Diogo aveva firmato il gol numero 10mila del Liverpool nel torneo inglese, ieri la tripletta a Bergamo. Aveva già colpito in Champions, gli mancava una notte di gloria totale. E ora Diogo Jota ha potuto presentare il suo biglietto da vista completo.