Diogo Costa: “L’Arsenal fa un grande calcio. Ma sappiamo come affrontarli”

Il portiere del Porto, Diogo Costa, ha presentato la sfida contro l’Arsenal di questa sera in Champions League.

Queste le sue parole: “I Gunners sono una squadra molto offensiva ma con alcuni punti deboli che il Porto sfrutterà al massimo per cercare di ottenere la vittoria. Siamo preparati per tutto quello che l’Arsenal potrà fare, sia in attacco che in difesa. Ognuno ha i suoi punti deboli, non hanno ancora affrontato il Porto e sicuramente avranno le loro difficoltà. Una squadra come il Porto gioca sempre per vincere. Il nostro pensiero è lo stesso quando affrontiamo l’Arsenal o l’Arouca, con tutto il rispetto. Contro l’Arouca abbiamo l’obbligo di vincere e anche contro l’Arsenal dobbiamo vincere“.

Quali sono i punti deboli dell’Arsenal? “Ovviamente non posso dire quali sono, ma posso garantire che faremo del nostro meglio per vincere. Se sono favoriti, devono dimostrarlo“.

Odegaard? “È un grande giocatore, gioca in un grande campionato come quello inglese, ma non farà tutto da solo, per questo puntiamo sulla squadra e non su un solo giocatore“.

Foto: Instagram personale