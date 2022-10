Diogo Costa da record: è il primo portiere a parare tre rigori in un’edizione di Champions

Diogo Costa nella storia della Champions League: il portiere del Porto è il primo a neutralizzare tre calci di rigore in una sola stagione del massimo torneo continentale. Allo “Jan Breydel Stadium” di Brugge al 48′ il risultato è di 0-1 per per il goal di Taremi, ma il direttore di gara, l’inglese Oliver, assegna un calcio di rigore ai belgi, grazie al VAR. Dal dischetto va Hans Vanaken che indirizza il pallone alla destra di Diogo Costa che si allunga e sventa il tiro. Oliver ferma tutto, però, e fa ribattere su segnalazione del VAR perché due giocatori del Porto sono entrati in area. Questa volta dagli undici metri va Noa Lang che cambia lato, ma trova un’altra respinta del portiere portoghese, che salva il risultato e indirizza in maniera decisiva il match che finirà, poi, 4-0.

Foto: Instagram Diogo Costa