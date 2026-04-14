Dino Tommasi a Open VAR: “Tocchi di braccia di Buongiorno e Gatti non punibili”

14/04/2026 | 16:39:09

Dino Tommasi, componente della CAN , ospite a Dazn, al format Open VAR, si è soffermato anche su altri episodi arbitrali, come i due tocchi di braccio di Buongiorno (Parma-Napoli) e Gatti (Atalanta-Juve), confermando l’esatta scelta in campo, nessun rigore.

Le sue parole: “Dal campo, si sente l’arbitro Di Bello sicuro: “Gliela ha calciata addosso il compagno, Buongiorno non fa movimento. Non è mai punibile”. Tommasi conferma: “L’auto-giocata o il passaggio di un compagno, a meno che non ci sia un secondo movimento, proprio come dice bene”.

Anche su Gatti la stessa idea: “Sul cross di Raspadori, il braccio è aderente al corpo, anzi il difensore lo ritrae al contatto con la palla. Non aumenta il volume del corpo. Giusto non dare il calcio di rigore all’Atalanta”.

Foto: sito Napoli