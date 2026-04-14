Dino Tommasi a Open VAR: “Il rigore per il Como andava tolto. E’ Nico Paz a fare fallo su Bonny”

14/04/2026 | 15:40:00

Dino Tommasi, componente della CAN, ha parlato a Open Var, analizzando il rigore del Como contro l’Inter, che andava revocato: “L’arbitro Massa da campo affronta una situazione comunque problematica. Di primo impatto lui dice ‘fondo, fondo’, poi si ricostruisce l’immagine perché sente il colpo, che in realtà però è dato da Nico Paz su Bonny che si oppone semplicemente ad un tiro. Il rigore ci sarebbe se Bonny fosse intervenuto sul giocatore, ma essendo un’opposizione ha tutto il diritto di farlo. Qui non c’è l’imprudenza che l’arbitro ha ipotizzato sentendo quel colpo, è Nico Paz, anzi, a fare fallo su Bonny. Quindi l’errore di campo di Massa in una situazione complessa è il fatto di ricostruirsi un’immagine senza seguire il suo istinto iniziale. L’errore della sala VAR è stato quello di soffermarsi soltanto sul punto di contatto e di non analizzare la situazione, di dare per scontata la prima sensazione del varista Aureliano. In realtà si doveva chiamare una OFR per togliere il fallo”.

Foto: sito Como