Dinamo Zagabria-Atalanta, le ultimissime sulle probabili formazioni

Parte la Champions League e tra le italiane scenderà in campo anche la sorprendente Atalanta che sarà ospite della Dinamo Zagabria. Bjelica, in passato sulla panchina dello Spezia, dovrebbe schierare i suoi con il 4-4-2 con Zagorac tra i pali, Gavranovic, Gojak, Kadzior e Leovar nella linea difensiva; Majer, Moro, Orsic e Olmo a centrocampo, in avanti il tandem Pinto-Theophile. Gasperini sarebbe propenso a disporsi col 3-4-1-2 con Gollini in porta, Palomino, Kjaer e Masiello nel terzetto arretrato; Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens in mezzo al campo; Ilicic alle spalle di Gomez e Zapata. Appuntamento alle 21:00. A seguire le probabili formazioni:

Dinamo Zagabria: Zagorac; Gavranovic, Gojak, Kadzior, Leovar; Majer, Moro, Orsic, Olmo; Pinto, Theophile. Allenatore:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Kjaer, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Gomez, Zapata. Allenatore: Gasperini.

Foto: sporthrt