Dinamo Kiev-Lazio, le formazioni ufficiali

Alle 21 in campo la Lazio per l’esordio in Europa League in casa della Dinamo Kiev.

Queste le formazioni ufficiali della gara:

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Karavaev, Popov, Mykhavko, Dubinchak; Shaparenko, Brazhko, Pikhalyonok; Yarmolenko, Vanat, Kabaev. Allenatore: Shovkovsky.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic; Patric, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Dia. Allenatore: Baroni.

Foto: Instagram Europa League