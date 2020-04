DINAMISMO E GEOMETRIE: SAMBI LOKONGA, L’ENNESIMO GIOIELLO ANDERLECHT

L’Anderlecht è un club maestro nel far crescere, maturare e sfornare giovani talenti. L’ultimo in ordine cronologico è Albert Sambi Lokonga. Si tratta di un centrocampista tuttofare già pronto per il grande salto nonostante la giovane età. Sambi Lokonga nasce a Bruxelles, il 22 ottobre del 1999, da una famiglia di origini ghanesi e congolesi. Sin da piccolo si innamora del calcio e inizia a rincorrere il pallone per strada. Il suo talento è sprecato e nel 2014 sostiene e supera a pieni voti un provino per l’Anderlecht. I suoi osservatori l’avevano monitorato per un lungo periodo e, come al solito, avevano ragione. Il ragazzino dispone di un’ottima struttura fisica, di un grande dinamismo e di geometrie degne di nota. Per questo il suo ruolo è, ovviamente, quello del centrocampista abile sia nella costruzione che nell’interdizione. Giorno dopo giorno migliora sotto tutti gli aspetti trascinando i suoi compagni, con grande leadership, a numerosi successi nei vari tornei giovanili.

Dopo aver compiuto tutta la trafila, nel 2017 debutta finalmente in prima squadra. Da quel momento il suo posto all’interno dell’organico non è mai stato a rischio. Anzi, spesso gioca titolare con una personalità fuori dal comune. Il giovane è già nel giro della Nazionale Under 21 belga ed ha attirato su di sé le attenzioni di diverse big d’Europa. Il contratto di Sambi Lokonga andrà in scadenza nel 2023, il Siviglia ha già chiesto informazioni perché lo reputa pronto per sostituire il partente Banega. Il futuro del 20enne, dunque, potrebbe essere in Liga spagnola e l’Anderlecht è pronto a compiere l’ennesima super plusvalenza.

Foto: Daily Mail