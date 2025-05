Dimarco: “Yamal? È l’esterno più forte contro cui ho giocato”

26/05/2025 | 22:00:56

Federico Dimarco, esterno nerazzurro, parla ai microfoni di InterTv a cinque giorni dalla finale di Champions League contro il PSG: “C’è qualcosa che mi sono promesso dopo Istanbul? Di promesse se ne fanno tante, alcune avvengono e altre no. Penso che la gara di due anni fa abbia dato più delusioni che cose belle, Se ripenso a due anni fa, la squadra penso abbia fatto una gara importante con un avversario forte e quest’anno dovremo ripetere la stessa partita con la stessa determinazione”.

Sulla doppia sfida contro il Barcellona di Lamine Yamal: “Nell’ultimo periodo sono stato un po’ tormentato da un infortunio e da alcuni fastidi, non riuscivo a guarire. Ho cercato sempre di lavorare in campo e fuori per trovare la condizione migliore, tra andata e ritorno col Barcellona sono state due partite davvero molto buone, contro una squadra fortissima e contro Yamal che farà parlare sicuramente di sé nei prossimi anni. Personalmente è stato l’esterno più forte contro cui ho giocato”.

Sulla finale: “Due anni fa non mi ero neanche reso conto di essere arrivato in finale, quest’anno ti rispondo ugualmente, sono cose che neanche ti aspetti. Ci sono grandi campioni che non hanno fatto neanche una finale. È qualcosa di speciale e unico”.

Foto: Instagram Dimarco