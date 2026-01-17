Dimarco: “Vittoria sofferta. Con Chivu ci toglieremo delle soddisfazioni”

17/01/2026 | 17:21:41

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Federico Dimarco ha analizzato così quanto accaduto al Blue Energy Stadium tra Udinese e Inter: “Sapevamo che questa sarebbe stata una trasferta difficilissima. Nel primo tempo abbiamo creato tanto ma concretizzato poco. Nella ripresa abbiamo sofferto tanto, ma alla fine portato a casa una vittoria meritatissima. L’importante era vincere, dobbiamo continuare così perché stiamo facendo bene. Dobbiamo seguire i consigli del mister e ci toglieremo delle soddisfazioni”.

Foto: Instagram Dimarco