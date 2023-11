Dimarco sul gol: “Ho visto il portiere fuori. Menomale che è entrata altrimenti mi sarei preso un mare di insulti”

Federico Dimarco, esterno dell’Inter, autore di un gol-capolavoro nel successo col Frosinone, a fine partita è intervenuto al microfono di DAZN: “All’inizio ho visto Dumfries, poi ho visto il portiere fuori e alla fine meno male che è entrata altrimenti mi sarei preso un mare di insulti che neanche m’immagino. E’ uno dei miei gol più belli”.

Poi ha proseguito: “Anch’io non ero partito benissimo, ho sbagliato cose che di solito non sbaglio. L’importante era portare a casa i tre punti per tornare in vetta”. E sulla prossima gara conrtro la Juventus: “Quanto conta? Tanto, anche se il campionato è ancora lungo. Noi pensiamo partita dopo partita, ora c’è la sosta per le nazionali e poi penseremo alla partita con la Juve”.

Infine: “Siamo un bel gruppo, siamo forti, siamo profondi. Possiamo intercambiarci tanto e questo è un bene. Dobbiamo lavorare su questa strada per raggiungere gli obiettivi. Qual è l’obiettivo? Questo decidetelo voi”.

Foto: Instagram Inter