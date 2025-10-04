Dimarco: “Siamo ripartiti alla grande. Esposito e Bonny sono forti. Anche con la Juve avevamo fatto bene”

04/10/2025 | 20:15:53

Federico Dimarco ha parlato a Dazn dopo la vittoria dell‘Inter contro la Cremonese: “”Bonny e Pio Esposito sono due grandissimi ragazzi e giocatori forti che si sono integrati alla grande, si meritano quello che stanno facendo. Stiamo lavorando bene da inizio anno, ci sono stati questi due passi falsi e una squadra come l’Inter non può perderne due nelle prime cinque però oggi abbiamo fatto una partita impressionante, dominante. In questo ciclo di partite siamo ripartiti alla grande, considerando anche la grande partita contro la Juventus. Cerco sempre di rubare un tempo di gioco all’avversario, mettermi con una posizione del corpo migliore per avere due o tre giocate diverse”.

Foto: Instagram Dimarco