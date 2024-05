Dimarco saluta Zhang: “Non dimenticherò mai quello che hai fatto per me e per i nostri colori”

Steven Zhang non sarà più il presidente dell’Inter. Con un post pubblicato su Instagram, Federico Dimarco ha valuto ringraziare l’ormai ex presidente: “Grazie Steven. Non dimenticherò mai quello che hai fatto per me e per i nostri colori – si legge -. Tutti insieme abbiamo riportato l’Inter dove merita di stare e questo rimarrà per sempre”.

Foto: Instagram Dimarco