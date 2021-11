Dimarco: “Rinnovo? Non vedo l’ora. L’Inter è la mia squadra del cuore da sempre”

Federico Dimarco, ha parlato a Sky nel pre partita della gara tra Venezia e Inter.

Queste le sue parole: “Veniamo da vittorie molto importanti, adesso ci aspetta questa partita col Venezia per chiudere in bellezza la settimana. Il rinnovo? Sicuramente, ho sempre sognato di restare qua. Non vedo l’ora. Io calcerò quelle da destra, lui quelle da sinistra”.

Foto: Twitter Inter