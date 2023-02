Dimarco raggiunge Lukaku e De Bruyne: si è unito alla scuderia Roc Nation

Federico Dimarco da oggi farà compagnia a Romelu Lukaku non solo nell’Inter. Infatti, il l’esterno nerazzurro è entrato a far parte della Roc Nation Sports International (RNSI). La scelta di puntare su uno dei più grandi talenti della Serie A testimonia la volontà di RNSI di accrescere la sua visibilità e presenza nel mercato italiano. “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Federico nella nostra famiglia. Parliamo di un esterno moderno con solide capacità difensive e grandi qualità nella fase offensiva. Le sue doti tecniche sono di livello mondiale, L’etica nel lavoro di Federico è immensa e inoltre è una persona splendida con grandi valori” ha dichiarato Alan Redmond, Head of Global Football and Executive Vice President di Roc Nation Sport International.

Foto: Instagram Roc Nation