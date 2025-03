Dimarco: “Qui si lotta tutti insieme contro ogni difficoltà”

In casa Inter rimane l’amaro in bocca per la vittoria sfiorata contro il Napoli. Un risultato che avrebbe permesso ai nerazzurri di allungare le distanze sul club partenopeo che, invece, rimane aggrappato a un solo punto di distanza. La rete di Billing, arrivata all’87’, ha tagliato le gambe alla Beneamata che, dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo con Dimarco, nel finale ha rischiato anche di perdere la partita. A commentare la beffa, tramite un post sui social, è stato il numero 32 nerazzurro. Queste le sue parole: “Dispiace non aver vinto, ma qui si lotta tutti insieme contro ogni difficoltà. Calma assoluta”.

FOTO: Instagram Dimarco