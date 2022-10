Dimarco pizzica il Barcellona: “A fine primo tempo potevano andare già a casa”

Intervenuto ai microfoni di Sky, Federico Dimarco ha così commentato la qualificazione dell’Inter agli ottavi di finale di Champions: “Siamo contentissimi, abbiamo fatto contenti noi stessi, i tifosi e la società. Passare un girone così non è da tutti. Era il gruppo più difficile, siamo felici di essere agli ottavi. Pensiamo partita per partita e giocare contro tutti. Dove arriveremo, lo vedremo”. Poi, ha così risposto alla domanda sulla concorrenza e il pepe messo dal Barcellona sulla partita di San Siro: “A fine primo tempo potevano andare già a casa. Eravamo sul 2-0, quindi… La pressione fa parte del gioco ma noi non abbiamo guardato in faccia nessuno, facendo la nostra partita”. Infine, l’esterno nerazzurro ha commentato il ritorno in campo con gol di Romelu Lukaku: “Io e lui giochiamo insieme alla playstation. Per un attaccante che è voluto ritornare qua star fuori due mesi, tornare e segnare è importante“.

Foto: Twitter Inter