Dimarco: “Pensavo di iniziare a parlare di rinnovo. Ma sicuramente lo faremo a breve”

02/09/2026 | 22:22:05

Federico Dimarco, esterno dell‘Inter, ha parlato a margine del Gran Galà del calcio 2026.

Le sue parole: “Fa sempre piacere essere accostati a grandi club. Conoscete la mia storia all’Inter, sono qui da tanti anni, sono cresciuto qui. Per quanto riguarda il rinnovo, al momento non ne abbiamo ancora parlato: speravo che succedesse, visto come è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente”.

Foto: Instagram Dimarco