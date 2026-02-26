Dimarco: “Obiettivi scudetto e Mondiale. Il Genoa? Non merita quella classifica”

26/02/2026 | 22:59:45

Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha parlato a Sky Sport del momento in casa nerazzurra.

Queste le sue parole: “Ho lavorato come sempre, ci sono stagioni in cui fai meno bene e altri in cui performi invece tantissimo. Sono felice di aiutare la mia squadra, il lavoro paga sempre. Sogni? Scudetto e qualificazione ai Mondiali, più che sogni sono obiettivi da realizzare”.

Prosegue e conclude quindi Dimarco, concentrandosi sul prossimo incontro di campionato, sabato contro il Genoa: “Il Genoa sicuramente è in una posizione di classifica che non merita, ha dei giocatori forti, è una squadra compatta e abbiamo visto che hanno fatto risultato in molti campi ostici. Dobbiamo essere pronti a sfidare un avversario forte”.

Foto: sito Inter