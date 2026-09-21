Dimarco non ce la fa e salta la Nazionale: al suo posto convocato Ruggeri

Federico Dimarco, uscito malconcio nell’ultimo turno di campionato contro la Roma, non è riuscito a recuperare ed è costretto a dare forfait. Al suo posto Roberto Mancini ha convocato Matteo Ruggeri, fresco di trasferimento all’Aston Villa.

Il comunicato della FIGC: “Il difensore dell’Inter non ha recuperato dal problema fisico accusato con il club. Al suo posto il Ct Roberto Mancini ha deciso di convocare il difensore dell’Aston Villa. A seguito della visita medica effettuata presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, il difensore dell’Inter Federico Dimarco – non avendo recuperato dal problema fisico accusato con il club – risulta indisponibile per gli impegni con la Nazionale e nelle prossime ore lascerà il ritiro. Al suo posto il Ct Roberto Mancini ha convocato il difensore dell’Aston Villa Matteo Ruggeri”.

Foto: Instagram Dimarco