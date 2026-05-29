Dimarco: “MVP? Lo dedico a chi diceva che ero finito”

29/05/2026 | 18:14:50

Federico Dimarco ha parlato a Sky dopo essere stato nominato MVP della Serie A 2025/26. L’esterno dell’Inter, autore di 7 goal e 18 assist in campionato, si è tolto qualche sasslino dalle scarpe: “Una dedica? La famiglia fa parte del percorso di ogni giocatore, è la parte più importante perché non c’è solo il campo. E poi, come ho già detto qualche settimana fa, mi piacerebbe dedicarlo a quelle persone che alla fine dell’anno scorso dicevano che ero un giocatore finito. Nel senso che dicevano che dovevo essere venduto, che duravo 35 minuti, che non sapevo difendere. Cose che al momento, quando le leggi, fanno male. Però quello che posso dire è che quando entro in campo con questa maglia do sempre più del cento per cento. A volte succede che non fai le prestazioni che vorresti fare”.

Foto: X Inter