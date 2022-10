Dimarco mette nel mirino il Barcellona: “Ripartire compatti, essere squadra e lavorare al massimo”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, l’esterno nerazzurro Federico Dimarco, ha commentato la sconfitta rimediata ieri sera a San Siro dall’ Inter contro la Roma: “Adesso gli episodi ci girano a sfavore e siamo qui a parlare di una sconfitta immeritata. A noi come squadra non ho nulla da rimproverare, siamo ragazzi che vanno tutti d’accordo, siamo un bel gruppo e stiamo bene insieme. Questo periodo le cose non girano a nostro favore, dobbiamo pensare a lavorare e da stasera pensare a Barcellona. Gol di destro? “Pensa te…Adesso subito il Barcellona? Bisogna ripartire compatti, essere squadra, lavorare al massimo in settimana e cercare di portare a casa i tre punti già da martedì”.

Foto: Twitter Inter