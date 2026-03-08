Dimarco: “Mano di Ricci? Ci sono episodi a favore e contro. Avremmo firmato per il +7”

08/03/2026 | 23:35:06

Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro dopo la sconfitta nel derby: “Mani di Ricci? Non l’ho visto perché ero dall’altra parte del campo. In tutte le partite ci sono episodi a favore e a sfavore, rivedendo il video il braccio sembra largo. Si poteva fare un check? Pochi cross? Il Milan dopo il gol si è abbassato, abbiamo creato troppo poco per fargli male, questa è la verità. L’approccio? Le partite sono tutte a sé. L’abbiamo preparata per stare un blocco medio, quando vai sotto alzi il pressing. La mia occasione? Presa troppo alta, mi è rimbalzata male. Quando prendiamo un gol facciamo fatica a reagire, reagiamo ma non siamo cattivi. Poi sugli scontri diretti cosa posso dire? Se 8 mesi fa ci avessero detto che eravamo a +7 nessuno ci avrebbe creduto e tutti noi avremo firmato. Bisogna rimanere lucidi e pensare alle 10 partite che mancano. Prima di questa partita eri a +10. ,che spiegazioni c’è da dare? Stiamo facendo un grande campionato, la squadra è unita. Bisogna rimanere sereni e tranquilli, abbiamo tutto nelle nostre mani”.

foto x inter