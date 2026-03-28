Dimarco: “La mia è stata una reazione istintiva, non ho mancato di rispetto né alla Bosnia né ai bosniaci”

28/03/2026 | 13:50:18

L’esterno dell’Inter e della Nazionale italiana, Federico Dimarco, ha parlato in conferenza in vista del match contro la Bosnia. Queste le sue parole:

“Sono qui visto che dopo la gara contro l’Irlanda del Nord sono stato protagonista di un episodio. Rispetto ogni club e qualsiasi nazionale, la mia esultanza è stata una reazione istintiva. Stavamo semplicemente vedendo dei rigori coi miei compagni, nella Bosnia c’è anche Dzeko con cui ho giocato due anni e gli ho anche scritto, sono felice di vederlo in finale e lui mi ha risposto. Io non ho mancato di rispetto né alla Bosnia né ai bosniaci. Mi è stato dato dell’arrogante, ma con che diritto visto che manchiamo dal Mondiale dal 2014? Come potrei essere arrogante? Detto ciò, credo sia stato poco rispettoso esser ripreso in un contesto dove c’erano anche amici, famigliari e bambini”.

Foto: Instagram Dimarco