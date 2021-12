Dimarco: “Inzaghi ci fa stare bene, ha un ottimo rapporto con tutti. Rinnovo? Non vedo l’ora di firmare”

Federico Dimarco, attraverso un’intervista a Tuttosport, ha parlato del suo momento all’Inter: “Devo dire che l’anno e mezzo vissuto a Verona mi ha aiutato molto a crescere in questo senso. Con Juric giocavamo all’attacco, portando molti giocatori in zona gol, un po’ come accade quest’anno all’Inter. Comunque si tratta di una caratteristica che mi porto dentro da quando ero piccolo e me la tengo stretta. Inzaghi? ll mister ci fa star davvero bene, a livello umano ha un ottimo rapporto con tutti, il gruppo è molto unito”. Sul rinnovo: “Ci sta pensando il mio agente. Io preferisco rimanere concentrato sul campo e non distrarmi dalle cose che contano ma sono sincero: non vedo l’ora di firmare”.

FOTO: Sito Inter