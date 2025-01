Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha risposto ad alcune domande in merito al 2024 appena concluso ai canali ufficiali della Serie A.

Queste le sue parole: “L’assist più bello da te realizzato? Non mi ricordo neanche, non me li ricordo nemmeno tutti. Non lo so, forse quello in Nazionale a Cambiaso contro il Belgio”.

Il gol più bello? “Senza dubbio quello con la Francia”.