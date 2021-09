Dimarco: “Gol emozione indescrivibile, ma dovevamo vincere”

Federico Dimarco, autore del gol dell’1-0 dell’Inter contro la Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di ITV per commentare la gara e per fare il punto della situazione in vista dei prossimi impegni. Di seguito un estratto delle sue parole.

“È stata un’emozione indescrivibile segnare il primo gol con questa maglia – ha esordito -. Potevamo portarla a casa, c’è rammarico perché abbiamo avuto delle occasioni nitide per vincerla. Non so cosa sia mancato oggi, dovevamo portarla a casa e basta. Il Real Madrid? È una grande emozione affrontare questa partita, dobbiamo prepararci bene in questi due giorni e provare a fare una grande gara per fare bene anche in Champions League”.

Foto: Twitter Inter