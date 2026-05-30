Dimarco: “Giocare nell’Inter è la cosa più bella. Voglio bene a questa squadra”

30/05/2026 | 18:20:37

L’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, ha concesso un’intervista a DAZN. Queste le sue parole:

“Se mi sento ancora un difensore? Io faccio l’esterno di fascia, poi è chiaro che la fase offensiva è molto più divertente. Penso di essere migliorato nella costanza perché ho sempre cercato di essere continuo nei 90 minuti e penso si sia vista questa cosa. Quanta responsabilità mi sono assunto nello spogliatoio? Difficilmente mi piace sprecare parole o parlare tanto, dico la mia, però preferisco dimostrarlo sul campo. Come dice tanta gente, le parole le porta via il vento, cerco sempre di aiutare il compagno e sono situazioni difficili da spiegare. Se giocare nell’Inter può diventare una pressione? Sì, assolutamente. Giocare a Milano e nell’Inter è la cosa più bella perché tifo i nerazzurri e sono nato qua. Non nascondiamo anche che negli ultimi 4 anni abbiamo fatto due finali di Champions, puoi vincere o perdere, fa parte del calcio e mi piace, mi diverto, voglio bene a questa squadra”.

Foto: X Inter