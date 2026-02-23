Dimarco: “Faremo una gara offensiva. Dobbiamo fare attenzione alle loro ripartenze”

23/02/2026 | 14:48:13

Federico Dimarco, esterno dell’ Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bodo Glimt.

Queste le sue parole: “Sarà una partita molto offensiva, dovremo sicuramente stare attenti alle loro ripartenze”.

Più difficile segnare o non subire? “Noi dobbiamo pensare a farli poi vedremo l’andamento della gara, il pensiero è cercare di rimontarli il prima possibile”.

Com’è essere allenati da Chivu? “Il mister e Kolarov mi hanno dato tanti consigli ed è bello”

Che coronamento sarebbe rimonta Champions e Mondiale? “Abbiamo l’onore di provarci perché siamo l’Inter. Sul Mondiale vale lo stesso discorso, manchiamo da due mondiali e abbiamo l’obbligo di andarci”.

Cosa pensi di Pio? “Non molla di un centimetro e siamo contenti di averlo”. Dove collocheresti il Bodo nel campionato italiano? “Posso dire che è una squadra organizzata, non vinci a caso con Atletico e Manchester City”. Cosa pensi del calcio norvegese? “La loro nazionale è cresciuta molto e ha giocatori di spessore. Visto il percorso del Bodo penso che si sia alzato il livello”.

Foto: sito Inter