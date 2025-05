Dimarco: “Dopo la semifinale con il Barcellona ho pianto. Guardiola aveva ragione”

30/05/2025 | 15:04:40

Intervistato dal New York Times, Dimarco ha parlato della finale di Champions League, ricordando l’impresa dell’Inter con il Barcellona: “Onestamente, dopo ho pianto, avevo così tante emozioni dentro e non riuscivo ad esprimerle. Mi sono ricordato delle parole di Guardiola di due anni prima quando disse ad Inzaghi di non abbattersi troppo e che sarebbe tornato in finale di Champions League entro pochi anni. Ed è quello che è successo”.

Foto: Instagram Dimarco