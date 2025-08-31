Dimarco: “Con l’Udinese dipende da noi. Cerco di fare quello che mi chiede Chivu”

31/08/2025 | 20:09:27

Federico Dimarco ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter prima del match contro l’Udinese: “Dobbiamo continuare con quello che abbiamo fatto settimana scorsa, con una partita di grande generosità. Udinese forte e fisica, dobbiamo avere lo stesso atteggiamento. Abbiamo lavorato in settimana, gran parte della gara passerà da noi, dobbiamo cercare di fare la partita nella loro metà campo e portare a casa la vittoria. Gestione delle energie? Io cerco di fare sempre quello che chiede l’allenatore”.

Foto: Instagram Dimarco