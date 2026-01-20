Dimarco: “Ci giocheremo tutto a Dortmund. Altrimenti faremo i playoff”

21/01/2026 | 00:07:24

Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro l’Arsenal.

Queste le sue parole: “Ci è mancato fare gol. Abbiamo incontrato una squadra forte, lo sapevamo ed è un peccato. Ci giocheremo tutto all’ultima con il Borussia”.

Come si fa a difendere sugli angoli, che sfruttano in quel modo particolare? “Hanno fatto non so quanti gol in questi 3 anni con Arteta. E’ una cosa che provano, c’è poco da fare. Siamo stati anche sfortunati, ma il pallone va così veloce che si fa fatica”.

Una vittoria potrebbe non bastare. “Lo sappiamo, nel caso in cui non ci qualificassimo direttamente ci giocheremmo i playoff”.

