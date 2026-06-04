Dimarco: “Chivu ci ha tenuti uniti nei momenti difficili. Ci ha donato nuova fiducia”

04/06/2026 | 22:16:34

Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha parlato a Golazo, soffermandosi sull’importanza di Chivu per i successi dell’Inter.

Le sue parole: “Chivu è stato molto importante anche perché durante l’anno ci sono stati dei momenti in cui magari non vincevi una partita e lui è stato bravo sempre a mantenere un equilibrio, a farci mantenere in equilibrio per cercare di rimanere sempre concentrati sul campo. A me personalmente all’inizio della stagione mi ha aiutato perché era un periodo in cui avevo perso la fiducia e lui mi ha detto delle parole forti, che ovviamente preferisco tenere per me, che mi hanno aiutato a ritrovare quella scintilla che avevo perso”.

Infine il bilancio sull’annata appena conclusa: “È stato un anno incredibile. Dopo come era finita la scorsa stagione siamo ripartiti da zero e, insieme a Chivu e al suo staff, abbiamo vinto due trofei. Sono super felice di aver conquistato l’MVP e di essere stato il primo italiano a vincerlo”.

Foto: Instagram Inter