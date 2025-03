Dimarco assiste Arnautovic e Frattesi, poi Solet la ﻿riapre e Sommer salva: 2-1 Inter

L’Inter sbriga la pratica Udinese non senza sofferenze e va a “più 6” dal Napoli, in attesa dell’impegno degli azzurri tra poco contro il Milan. Partita indirizzata senza alcun problema nella prima mezz’ora, dal 12’ al 29’ con due assist di uno scatenato Dimarco. Al 12’ la prima svolta dopo un’azione bellissima: Dimarco da sinistra trova Arnautovic che trafigge Okoye di prima intenzione. Al 29’ sempre Dimarco in azione dalla sua mattonella preferita, imbeccato da Mkhitaryan, per un cross perfetto spinto in porta da Frattesi in una delle sue solite irruzioni offensive. Da quel momento controllo assoluto del match con l’Udinese pericolosa soltanto in un’occasione con un colpo di testa firmato Lucca troppo centrale e bloccato da Sommer. Nella ripresa l’Inter pensa a gestire ma l’Udinese torna in partita al 27’ con una gran conclusione di Solet che conferma di avere qualità non indifferenti. Due minuti dopo ci vuole un gran riflesso di Sommer per respingere un colpo di testa di Lucca che avrebbe potuto dare il 2-2 ai friulani. L’Udinese ci prova fino alla fine con idee chiare e generosità, ancora decisivo Sommer su Solet in pieno recupero. Simone Inzaghi si fa espellere, ma l’Inter riesce a portare a casa tra punti preziosissimi.

Foto: sito Inter