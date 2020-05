Yassine Benzia, attaccante algerino con passaporto francese del Dijon, è stato vittima di un incidente in quad e rischia di perdere l’uso di una mano. Intanto, a dare alcuni aggiornamenti in merito, è stato il presidente del club transalpino, Olivier Delcourt, a Bien Public: “È stato operato. È sotto effetto della morfina e sarà ricoverato in ospedale per un po’ di tempo”.