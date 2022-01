Dijks risponde a Mihajlovic: “Assolutamente falso che voglio lasciare il Bologna, sono fiero e onorato di vestire questa maglia”

Mitchell Dijks centrocampista del Bologna ha voluto rispondere alle parole del suo allenatore Sinisa Mihajlovic che in conferenza stampa ha affermato che sia Dijks che Skov Olsen vorrebbero lasciare il Bologna: “Ho visto alcuni messaggi nei quali si dice che non sono più felice di giocare per il Bologna. Ciò non è assolutamente vero. Lo voglio precisare perché dal mio arrivo nel 2018 finora ho sentito costantemente il supporto dei fan e della squadra. I fan sono nel mio cuore. Sono fiero e onorato di poter indossare la maglia del Bologna e darò sempre il me a questo club, fino alla fine”.

FOTO: twitter personale