Digne sull’eliminazione della Francia: “È la fine di un sogno. La cosa più difficile oggi è trovare le parole per esprimere questa delusione”

16/07/2026 | 18:30:54

Il difensore dell’Aston Villa e della Nazionale francese Lucas Digne ha parlato sui propri social dell’eliminazione subita dalla Francia contro la Spagna nella semifinale dei Mondiali. Queste le sue parole in un post sul suo account Instagram:

“Ecco, è la fine di un sogno. Quello di un bambino, e sicuramente anche quello di migliaia di persone che erano al nostro fianco.

Si immaginano sempre tante cose, spesso le più belle. Ma la fine di un sogno può essere difficile da accettare, e il risveglio ancora più brutale. La cosa più difficile oggi è trovare le parole per esprimere questa immensa delusione.

Sono innanzitutto deluso da me stesso. Sono deluso anche per questa squadra, per tutti gli sforzi che abbiamo fatto e per questo incredibile gruppo di giocatori.

Penso anche a tutti coloro che sono venuti fin qui per sostenerci, così come a chi ci ha seguito dalla Francia e da ogni parte del mondo. Il vostro sostegno ci ha accompagnati per tutta questa avventura.

Nonostante questa enorme delusione, resto orgoglioso di aver rappresentato il nostro Paese, con tutta la sua ricchezza, la sua diversità e tutte le persone che ne fanno parte.

Grazie di cuore per tutto, per il vostro sostegno e per tutte le emozioni che ci avete regalato. Siete stati incredibili per tutta la competizione.

Non è finita: c’è ancora un podio da conquistare”.

Foto: Instagram Digne