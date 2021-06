Digne esalta Spalletti: “Tecnico esigente e appassionato. Per qualcuno era noioso, ma a me piace moltissimo”

Lucas Digne, difensore dell’Everton con un passato in Italia con la maglia della Roma, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano francese L’Equipe, ha parlato di Luciano Spalletti, suo ex allenatore in giallorosso nella stagione 2015/2016. “Il tecnico più esigente è Luciano Spalletti. Ha un rigore tutto italiano, facevamo un’ora e mezza di video prima delle partite e un’ora e mezza dopo. Per qualcuno era noioso, ma a me piace moltissimo! Per un difensore è molto importante e dopo un po’ le cose in campo ti vengono in automatico. Anche perché dici a te stesso “ah, se non faccio questo l’allenatore domani quando rivediamo i video mi massacra!”. Spalletti è un tipo appassionato, può picchiarsi in testa, urlare a tutto il mondo, fare gesti a bordo campo perché un calciatore invece di andare avanti va indietro. Vive le cose con passione e quindi passa tutto subito, i calciatori lo capiscono e lo perdonano. Anche Ancelotti è uno appassionato, ma è diverso, non ha lo stesso temperamento. Spalletti certamente è più vicino a un Sampaoli“.

FOTO: Twitter Everton