Digard (all. Nizza): “Caso Galtier? Non è argomento da spogliatoio, personalmente mi ha aiutato a fare un passo indietro”

Nella conferenza stampa odierna il tecnico del Nizza, Didier Digard, alla domanda sul “caso Galtier” ha risposto così: “Sinceramente, ne parlo solo in conferenza. Non è un argomento da spogliatoio. Sarà anche nella testa delle persone, ma non è più un argomento di discussione. Dobbiamo armarci di pazienza perché la giustizia lo sta trattando. Ma non è più argomento di discussione tra di noi. Dal punto di vista personale penso che mi stia facendo bene perché mi fa fare un passo indietro. Ecco, ho fatto un passo indietro per rendermi conto di cosa sta succedendo e cosa è successo. Può sembrare strano ma mi ha fatto stare bene. Da un punto di vista collettivo mi darebbe fastidio se questo sconvolgesse i miei giocatori quando sono così vicini a un evento storico per il club e il calcio per i quali potrebbe servire”.

Foto: Digard FB Nizza