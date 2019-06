Di Francesco ufficiale alla Samp fino al 2022. Era la sorpresa del 30 maggio

Di Francesco nuovo allenatore della Samp. Ora è ufficiale, ve ne abbiamo parlato in anteprima il 30 maggio come probabile sorpresa, quando – al 99 per cento – veniva indicato Pioli come scelta di Ferrero. Ecco il comunicato ufficiale della Samp: “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria danno il benvenuto a Eusebio Di Francesco, che si è legato alla società in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2022”.

Foto: sito ufficiale Sampdoria